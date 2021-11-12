Основатель American Top Team сравнил Чимаева с Макгрегором

Основатель American Top Team Дэн Ламберт поделился мнением о шведском бойце UFC чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Как и у Макгрегора, у этого парня есть шумиха вокруг него, у него хорошо поставлена речь, он проводит яркие бои. Он безумно талантлив, но я бы посмотрел на Хамзата с сильным соперником. Пока он ещё не дрался с по-настоящему крутыми ребятами», — приводит слова Ламберта Sportskeeda.



Хамзат тяжело перенёс коронавирус. После болезни у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент боец объявил об уходе из спорта. Но глава Чечни Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства. Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.