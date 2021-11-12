Тактаров сравнил слова Харитонова про бой Фёдора Емельяненко с мычанием быка в стаде

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал высказывание Сергея Харитонова о том, что Тимоти Джонсон «сдал» поединок с Фёдором Емельяненко на турнире Bellator в Москве.



«Не буду комментировать это высказывание. Слушать, как мычит бык в стаде, или комментирует что-то Харитонов — нет никакого смысла. Зачем комментировать таких людей, которых можно миллион найти. Надо говорить о другом. У нас есть команда по спортивной гимнастике, которая заняла первое место на чемпионате мира, а в аэропорту их встретил всего один журналист. Зачем говорить о всяких ничтожествах, а не о гимнастках, которые прославили нашу родину. Я считаю это несправедливым.



Для меня это был валидольный бой, но Фёдор в очередной раз доказал, что он рождён бойцом и в нём несгибаемая славянская душа», — приводит слова Тактарова Metaratings.