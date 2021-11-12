Тактаров сравнил слова Харитонова про бой Фёдора Емельяненко с мычанием быка в стаде

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал высказывание Сергея Харитонова о том, что Тимоти Джонсон «сдал» поединок с Фёдором Емельяненко на турнире Bellator в Москве.
«Не буду комментировать это высказывание. Слушать, как мычит бык в стаде, или комментирует что-то Харитонов — нет никакого смысла. Зачем комментировать таких людей, которых можно миллион найти. Надо говорить о другом. У нас есть команда по спортивной гимнастике, которая заняла первое место на чемпионате мира, а в аэропорту их встретил всего один журналист. Зачем говорить о всяких ничтожествах, а не о гимнастках, которые прославили нашу родину. Я считаю это несправедливым.
Для меня это был валидольный бой, но Фёдор в очередной раз доказал, что он рождён бойцом и в нём несгибаемая славянская душа», — приводит слова Тактарова Metaratings.
- 12 ноября 2021
-
23:31
-
22:25
-
22:20
-
21:27
-
20:27
-
20:03
-
18:59
-
17:28
-
16:56
-
16:20
-
16:13
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
14:19
-
14:07
-
13:38
-
12:52
-
12:45
-
12:14
-
11:31
-
11:04
-
10:46
-
10:40
-
10:02
-
09:32
-
02:10
-
00:27
-
00:15
-
00:06
- 11 ноября 2021
-
22:48
-
22:21
-
21:15
-
20:59
-
20:15