«Не могу поверить, что он мог написать такое». Гэтжи отреагировал на слова Хабиба

Американский боец UFC Джастин Гэтжи ответил бывшему чемпиону организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



«Я реально не могу поверить, что Хабиб мог написать такое. У него есть человек, который ведёт это дерьмо», — написал в своём «твиттере» Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов в комментариях в «Инстаграме» жёстко ответил Гэтжи, заявив, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой гораздо больше, чем американский боец.

Напомним, Гэтжи в минувшие выходные на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.