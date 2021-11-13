«Оставайся скромным, чемпион». Гэтжи обратился к Хабибу

Американский боец UFC Джастин Гэтжи обратился к бывшему чемпиону организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Мои 3 поражения от бывшего чемпиона, временного чемпиона и действующего чемпиона. Ислам победил 14-й номер рейтинга и 6-й номер, который вышел на коротком уведомлении. Оставайся скромным, чемпион», — написал Гэтжи в своём «твиттере».

Ранее Нурмагомедов в комментариях в «Инстаграме» жёстко ответил Гэтжи, заявив, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой гораздо больше, чем американский боец.

Напомним, Гэтжи в минувшие выходные на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.