Хабиб – Гэтжи: у тебя был шанс, и ты его упустил

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил американскому бойцу Джастину Гэтжи на слова об Исламе Махачеве.
«Джастин, я буду придерживаться своего мнения, у тебя был шанс, и ты его упустил, но я согласен, что продвижение в данный момент больше интересует тебя. Тем не менее, ты не можешь игнорировать 9 боёв с абсолютно доминирующей серией побед в UFC. любой, у кого 9 побед подряд, заслуживает титульного боя, неважно, кто это Ислам или кто-то другой. Спросите любого бойца в списке, и они скажут вам, что 9 победных серий достаточно, чтобы бороться за титул», — приводит слова Хабиба ESPN MMA со ссылкой на «твиттер» бойца.
Ранее Нурмагомедов в комментариях в «Инстаграме» жёстко ответил Гэтжи, заявив, что Ислам Махачев заслуживает титульный бой гораздо больше, чем американский боец.
Напомним, Гэтжи в минувшие выходные на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.
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