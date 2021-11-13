Вышедшая на взвешивание в купальнике Лореда победила Тёрнер на турнире Bellator 271

В ночь с 12 на 13 ноября в Майами проходит бойцовский турнир Bellator 271. В рамках предварительного карда американка Валери Лореда победила соотечественницу Тейлор Тёрнер.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Лореды раздельным решением.

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Напомним, ранее Лореда сала самой эффектной участницей взвешивания, вышедшей на весы в ярком купальнике.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Валери Лореды.

Основной кард:

Крис Сайборг Жустину (65,77 кг) – Шинед Кавана (65,77 кг)

Тайрелл Форчун (115,2 кг) – Линтон Васселл (108,5 кг)

Аарон Пико (65,95 кг) – Джастин Гонсалес (66,04 кг)

Арлин Бленкоу (66,13 кг) – Пэм Соренсон (66,22 кг)

Стив Моури (113,22 кг) – Раким Кливленд (113,22 кг)