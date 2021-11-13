Фаральдо ярким ударом в прыжке коленом нокаутировал Тёрнквиста на турнире Bellator 271

В ночь с 12 на 13 ноября в Майами проходит бойцовский турнир Bellator 271. В рамках предварительного карда американец Роман Фаральдо победил соотечественника Роберта Тёрнквист.
Бой был завершён в первом раунде после того, как Фаральдо нанёс яркий удар в прыжке коленом в голову и отправил своего соперника в нокаут. Фаральдо провёл третий бой в карьере в смешанных единоборствах, одержав все три победы досрочно.
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Основной кард:
Крис Сайборг Жустину (65,77 кг) – Шинед Кавана (65,77 кг)
Тайрелл Форчун (115,2 кг) – Линтон Васселл (108,5 кг)
Аарон Пико (65,95 кг) – Джастин Гонсалес (66,04 кг)
Арлин Бленкоу (66,13 кг) – Пэм Соренсон (66,22 кг)
Стив Моури (113,22 кг) – Раким Кливленд (113,22 кг)
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