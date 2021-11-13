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Брутальный нокаут локтями в бою Коди Ло и Колтона Хэмма на Bellator 271

Брутальный нокаут локтями в бою Коди Ло и Колтона Хэмма на Bellator 271
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В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 271, где состоялся бой предварительного карда в полулёгкой весовой категории между 26-летним представителем США Коди Ло и его 28-летний соотечественник Колтон Хэмм.

Поединок завершился победой брутальным нокаутом в исполнении Коди Ло на заключительной минуте первого раунда.

Таким образом, Коди Ло одержал свою седьмую победу в ММА, не имея на своём счету поражений, а его оппонент потерпел пятое поражение.

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Основной кард:

Крис Сайборг Жустину – Шинед Кавана
Тайрелл Форчун – Линтон Васселл
Аарон Пико – Джастин Гонсалес
Арлин Бленкоу – Пэм Соренсон
Стив Моури – Раким Кливленд

Bellator 2021. Bellator 271, Холливуд, Флорида, США
Коди Ло (W) - Колтон Хэмм
13 ноября 2021, суббота. 04:15 МСК
Коди Ло
Окончено
KO
Колтон Хэмм
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