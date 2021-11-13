Брутальный нокаут локтями в бою Коди Ло и Колтона Хэмма на Bellator 271

В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 271, где состоялся бой предварительного карда в полулёгкой весовой категории между 26-летним представителем США Коди Ло и его 28-летний соотечественник Колтон Хэмм.

Поединок завершился победой брутальным нокаутом в исполнении Коди Ло на заключительной минуте первого раунда.

Таким образом, Коди Ло одержал свою седьмую победу в ММА, не имея на своём счету поражений, а его оппонент потерпел пятое поражение.

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Основной кард:

Крис Сайборг Жустину – Шинед Кавана

Тайрелл Форчун – Линтон Васселл

Аарон Пико – Джастин Гонсалес

Арлин Бленкоу – Пэм Соренсон

Стив Моури – Раким Кливленд