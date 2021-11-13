Брутальный нокаут локтями в бою Коди Ло и Колтона Хэмма на Bellator 271

В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 271, где состоялся бой предварительного карда в полулёгкой весовой категории между 26-летним представителем США Коди Ло и его 28-летний соотечественник Колтон Хэмм.
Поединок завершился победой брутальным нокаутом в исполнении Коди Ло на заключительной минуте первого раунда.
Таким образом, Коди Ло одержал свою седьмую победу в ММА, не имея на своём счету поражений, а его оппонент потерпел пятое поражение.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Основной кард:
Крис Сайборг Жустину – Шинед Кавана
Тайрелл Форчун – Линтон Васселл
Аарон Пико – Джастин Гонсалес
Арлин Бленкоу – Пэм Соренсон
Стив Моури – Раким Кливленд
- 13 ноября 2021
-
05:17
-
05:06
-
04:39
-
02:57
-
02:52
-
00:34
- 12 ноября 2021
-
23:31
-
22:25
-
22:20
-
21:27
-
20:27
-
20:03
-
18:59
-
17:28
-
16:56
-
16:20
-
16:13
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
14:19
-
14:07
-
13:38
-
12:52
-
12:45
-
12:14
-
11:31
-
11:04
-
10:46
-
10:40
-
10:02
-
09:32
-
02:10
-
00:27
-
00:15