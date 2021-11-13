38-летний Васселл раздельным решением победил Форчуна в соглавном бою Bellator 271

В Холливуде (штат Флорида, США) на стадионе «Семинол Хард Рок Кафе энд Казино» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 271, где состоялся соглавный бой карда в тяжёлой весовой категории между 31-летним американцем Тайрелом Форчуном и 38-летним представителем Великобритании Линтоном Васселлом.

Поединок завершился победой Васселла раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

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Таким образом, Васселл одержал 21-ю победу в карьере в ММА, на его счету восемь поражений. Для Форчуна это поражение стало лишь вторым при 11 победах.

Основной кард:

Крис Сайборг Жустину – Шинейд Кавана.

Тайрелл Форчун – Линтон Васселл. Победа Васселла раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Аарон Пико – Джастин Гонсалес. Победа Пико единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).

Арлин Бленкоу – Пэм Соренсон. Победа Бленкоу единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).