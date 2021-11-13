Крис Сайборг после победы над Шинейд Каваной попросила у Bellator бой с Кайлой Харрисон
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36-летняя представительница Бразилии Крис Сайборг, ранее защитившая пояс в женском полулёгком весе в главном бою Bellator 271 с 35-летней Шинейд Каваной из Ирландии, бросила вызов победительнице турнира PFL сезона-2021 – 31-летней американке Кайле Харрисон. Об этом информирует MMA Fighting.
«Кайла, спасибо, что пришла на это мероприятие», — сказала Киборг. «Я действительно ценю твоё появление здесь. Если однажды ты захочешь сразиться со мной, это будет отличный бой, но сначала Али Абдель-Азиз должен поговорить со всеми промоутерами, чтобы это произошло».
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Напомним, поединок с Шинейд Каваной завершился уже в первом раунде победой нокаутом в исполнении Крис Сайборг.
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