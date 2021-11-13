Крис Сайборг после победы над Шинейд Каваной попросила у Bellator бой с Кайлой Харрисон

36-летняя представительница Бразилии Крис Сайборг, ранее защитившая пояс в женском полулёгком весе в главном бою Bellator 271 с 35-летней Шинейд Каваной из Ирландии, бросила вызов победительнице турнира PFL сезона-2021 – 31-летней американке Кайле Харрисон. Об этом информирует MMA Fighting.

«Кайла, спасибо, что пришла на это мероприятие», — сказала Киборг. «Я действительно ценю твоё появление здесь. Если однажды ты захочешь сразиться со мной, это будет отличный бой, но сначала Али Абдель-Азиз должен поговорить со всеми промоутерами, чтобы это произошло».

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, поединок с Шинейд Каваной завершился уже в первом раунде победой нокаутом в исполнении Крис Сайборг.