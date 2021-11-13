Бойцу ММА удалили тестикулу после несчастного случая на тренировке

Бойцу PFL Кристиану Лозану пришлось удалить яичко после несчастного случая на тренировке. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Инстаграме». По словам бойца, он получил удар коленом в левую тестикулу, что привело к её разрыву, а затем и к хирургическому удалению.
«Непростой была прошлая ночь. В результате несчастного случая на тренировке после удара коленом я получил разрыв левого яичка, что в итоге привело к его хирургическому удалению. Спасибо всем, кто помог мне добраться до больницы.
Сейчас я уже отдыхаю дома, операция прошла хорошо. Док сказал, что с тестостероном всё будет в порядке, не потеряется и способность иметь детей. Но вот если я лишусь ещё одного, то это будет совсем другая история. Поэтому хотел бы заранее предупредить: если кто-то ударит меня в моё последнее яичко, то мы больше не друзья», — написал Лозан.
Фото можно посмотреть на странице Лозана в «Инстаграме».
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