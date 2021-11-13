Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойцу ММА удалили тестикулу после несчастного случая на тренировке

Бойцу ММА удалили тестикулу после несчастного случая на тренировке
Комментарии

Бойцу PFL Кристиану Лозану пришлось удалить яичко после несчастного случая на тренировке. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Инстаграме». По словам бойца, он получил удар коленом в левую тестикулу, что привело к её разрыву, а затем и к хирургическому удалению.

«Непростой была прошлая ночь. В результате несчастного случая на тренировке после удара коленом я получил разрыв левого яичка, что в итоге привело к его хирургическому удалению. Спасибо всем, кто помог мне добраться до больницы.

Сейчас я уже отдыхаю дома, операция прошла хорошо. Док сказал, что с тестостероном всё будет в порядке, не потеряется и способность иметь детей. Но вот если я лишусь ещё одного, то это будет совсем другая история. Поэтому хотел бы заранее предупредить: если кто-то ударит меня в моё последнее яичко, то мы больше не друзья», — написал Лозан.

Фото можно посмотреть на странице Лозана в «Инстаграме».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021