Александр Емельяненко показал фото с братом Фёдором в обнимку

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко поделился с подписчиками фотографией с братом Фёдором. Снимок Александр разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».



«Федя и я. Старый Оскол», — подписал фото Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, в последний раз Александр бился с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. В общей сложности в активе Александра 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Ранее сообщалось, что в 2021 году российский боец должен провести ещё два противостояния: Александр может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом ММА Владимиром Минеевым.