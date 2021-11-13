Де Лима предсказал победителя боя Нганну — Ган

Бразильский тяжеловес Маркос де Лима поделился мнением о фаворите поединка за пояс между чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и французским бойцом Сирилем Ганом.
«Кто выиграет чемпионский бой в тяжёлом весе — Фрэнсис Нганну или Сириль Ган? Я верю в Сириля Гана, думаю, он выиграет бой. Нельзя отрицать ударную мощь Нганну, он очень силён и опасен. Но Ган — игровик, он играется со своими соперниками и постоянно обводит их вокруг пальца», — сказал де Лима в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Бой Нганну и Гана запланирован на 22 января, когда состоится турнир UFC 270.
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