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Костя Цзю: людям стоит перестать сравнивать нас с Тимом

Костя Цзю: людям стоит перестать сравнивать нас с Тимом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю признался, что он не хочет, что его сына, Тима Цзю, сравнивали с ним.

«Людям следует перестать нас сравнивать. Тим сам себе хозяин. Это его путь, который он проделал сам. Я очень горжусь им. Не только из-за бокса, но и из-за того, каким человеком он стал. Он делает всё по-совему, но я его поддерживаю. Я всегда буду рядом с ним.

Тим может отобрать титул чемпиона мира у Кастаньо. Ему это по силам. Сейчас его ждёт очень опасный поединок против Иноуэ, но когда кто-то тебя вызывает, ты принимаешь вызов. Люди считают, что ему не стоило этого делать, но если ты хочненшь стать чемпионом, ты должен победить всех. Это то, что ему нужно сделать», — приводит слова Цзю — старшего WAToday.

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