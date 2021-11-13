Костя Цзю: людям стоит перестать сравнивать нас с Тимом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю признался, что он не хочет, что его сына, Тима Цзю, сравнивали с ним.
«Людям следует перестать нас сравнивать. Тим сам себе хозяин. Это его путь, который он проделал сам. Я очень горжусь им. Не только из-за бокса, но и из-за того, каким человеком он стал. Он делает всё по-совему, но я его поддерживаю. Я всегда буду рядом с ним.
Тим может отобрать титул чемпиона мира у Кастаньо. Ему это по силам. Сейчас его ждёт очень опасный поединок против Иноуэ, но когда кто-то тебя вызывает, ты принимаешь вызов. Люди считают, что ему не стоило этого делать, но если ты хочненшь стать чемпионом, ты должен победить всех. Это то, что ему нужно сделать», — приводит слова Цзю — старшего WAToday.
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