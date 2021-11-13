Гэтжи рассказал, при каких условиях согласится на бой с Махачевым

Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, в каком случае он согласится провести бой против российского бойца промоушена Ислама Махачева.
«Когда я заберу титул чемпиона, я позволю ему провести бой со мной, если он станет претендентом. Я жду этого момента», — приводит слова Гэтжи MMAFighting.
Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к Гэтжи подчеркнул, что Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили несколько сообщений друг другу.
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