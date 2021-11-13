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Джейк Пол не исключил, что проведёт бой со своим братом

Джейк Пол не исключил, что проведёт бой со своим братом
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол признался, что он рассматривает вариант с проведением поединка против брата, Логана Пола.

«Люди всегда хотели увидеть бой Джейка Пола против Логана Пола. Я не знаю, состоится ли такой бой когда-нибудь, но это было бы масштабным событием. Братья Кличко никогда не дрались друг с другом, браться Чарло тоже. Может, стоит это сделать братьям Пол? Наш отец против такого боя. Я же всегда был бунтарём и хотел идти наперекор мнению людей, которые указывают, что нам делать. У нас с Логаном есть конкуренция во всём, что мы делаем», — приводит слова Джейка Пола BoxingScene.

Джейк Пол 18 декабря проведёт поединок с Томми Фьюри, сводным братом Тайсона Фьюри.

Логан Пол в феврале 2022 года, по слухам, проведёт поединок с Майком Тайсоном. Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.

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