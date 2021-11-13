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Махачев — Альваресу: я не виноват, что не дрался с сильными соперниками

Махачев — Альваресу: я не виноват, что не дрался с сильными соперниками
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, ответил на заявление бывшего чемпиона промоушена Эдди Альвареса. Альварес ранее сказал, что UFС поступает правильно, отдавая титульный бой Джастину Гэтжи, а не россиянину.

Ранее Хабиб в обращении к Джастину подчёркивал, что Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок. Гэтжи, напротив, считает, что такой шанс заслуживает именно он.

«Я не виноват, что не дрался с сильными соперником, все отказываются проводить бои со мной. И всё же я на четвёртом месте в рейтинге. Назовите хоть одного бойца из топ-10, готового провести поединок со мной. UFC пришлось переплатить Хукеру, чтобы он согласился на бой со мной», — ответил Ислам Махачев в своём «твиттере».

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