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Лиана Джоджуа проиграла Кортни Кейси единогласным решением судей

Лиана Джоджуа проиграла Кортни Кейси единогласным решением судей
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На стадионе UFC APEX в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.

В рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.

UFC Вегас 41

Основной кард

Макс Холлоуэй — Яир Родригес
Бэн Ротуэлл — Маркос Рожериу де Лима
Фелисия Спенсер — Ли Летсон
Мигель Баеза — Кэлинн Уильямс
Сонг Ядонг — Хулио Арсе

Предварительный кард

Тьяго Мойзес — Йоэль Альварес
Синтия Калвилло — Андреа Ли
Шон Вудсон — Коллин Энглин
Кортни Кейси — Лиана Джоджуа — победа Кейси единогласным решением судей
Марк Диакеси — Рафаэль Алвес — победа Алвеса приёмом в первом раунде
Кеннеди Нзечакву — Да Ун Джанг — победа Да Ун Джанга нокаутом в первом раунде.

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