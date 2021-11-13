Лиана Джоджуа проиграла Кортни Кейси единогласным решением судей

На стадионе UFC APEX в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.



В рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.



UFC Вегас 41



Основной кард



Макс Холлоуэй — Яир Родригес

Бэн Ротуэлл — Маркос Рожериу де Лима

Фелисия Спенсер — Ли Летсон

Мигель Баеза — Кэлинн Уильямс

Сонг Ядонг — Хулио Арсе

Предварительный кард



Тьяго Мойзес — Йоэль Альварес

Синтия Калвилло — Андреа Ли

Шон Вудсон — Коллин Энглин

Кортни Кейси — Лиана Джоджуа — победа Кейси единогласным решением судей

Марк Диакеси — Рафаэль Алвес — победа Алвеса приёмом в первом раунде

Кеннеди Нзечакву — Да Ун Джанг — победа Да Ун Джанга нокаутом в первом раунде.