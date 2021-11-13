Находившегося в одном авто с Усманом Нурмагомедовым Идрисова отправили под домашний арест

Махачкалинский суд отправил под домашний арест Камала Идрисова, находившегося в одной машине с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым во время наезда на полицейского в аэропорту Каспийска, сообщает телеграм-канал Baza.
Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.
Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.
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