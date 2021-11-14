Йоэль Альварес сенсационно нокаутировал Тьяго Мойзеса на турнире UFC Вегас 42

На стадионе UFC APEX в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.



В рамках предварительного карда проходил бой между испанским бойцом Йоэлем Альваресом и бразильцем Тиаго Мойзесом. Несмотря на статус аутсайдера, Альварес одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде.

UFC Вегас 41



Основной кард



Макс Холлоуэй — Яир Родригес

Бэн Ротуэлл — Маркос Рожериу де Лима

Фелисия Спенсер — Ли Летсон

Мигель Баеза — Кэлинн Уильямс

Сонг Ядонг — Хулио Арсе



Предварительный кард



Тьяго Мойзес — Йоэль Альварес — победа Альвареса техническим нокаутом в первом раунде

Синтия Калвилло — Андреа Ли — победа Ли техническим нокаутом во втором раунде

Шон Вудсон — Коллин Энглин — победа Вудсона техническим нокаутом в первом раунде

Кортни Кейси — Лиана Джоджуа — победа Кейси единогласным решением судей

Марк Диакеси — Рафаэль Алвес — победа Алвеса приёмом в первом раунде

Кеннеди Нзечакву — Да Ун Джанг — победа Да Ун Джанга нокаутом в первом раунде.