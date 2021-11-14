Йоэль Альварес сенсационно нокаутировал Тьяго Мойзеса на турнире UFC Вегас 42

На стадионе UFC APEX в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 42, главным событием которого станет противостояние между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом.
В рамках предварительного карда проходил бой между испанским бойцом Йоэлем Альваресом и бразильцем Тиаго Мойзесом. Несмотря на статус аутсайдера, Альварес одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде.
UFC Вегас 41
Основной кард
Макс Холлоуэй — Яир Родригес
Бэн Ротуэлл — Маркос Рожериу де Лима
Фелисия Спенсер — Ли Летсон
Мигель Баеза — Кэлинн Уильямс
Сонг Ядонг — Хулио Арсе
Предварительный кард
Тьяго Мойзес — Йоэль Альварес — победа Альвареса техническим нокаутом в первом раунде
Синтия Калвилло — Андреа Ли — победа Ли техническим нокаутом во втором раунде
Шон Вудсон — Коллин Энглин — победа Вудсона техническим нокаутом в первом раунде
Кортни Кейси — Лиана Джоджуа — победа Кейси единогласным решением судей
Марк Диакеси — Рафаэль Алвес — победа Алвеса приёмом в первом раунде
Кеннеди Нзечакву — Да Ун Джанг — победа Да Ун Джанга нокаутом в первом раунде.
- 14 ноября 2021
-
01:49
-
01:22
-
00:50
-
00:32
-
00:29
- 13 ноября 2021
-
23:26
-
22:48
-
22:30
-
22:02
-
21:02
-
20:01
-
18:36
-
17:51
-
16:51
-
16:38
-
15:48
-
15:14
-
14:40
-
14:29
-
13:15
-
12:31
-
11:35
-
11:07
-
10:49
-
10:08
-
09:27
-
09:15
-
08:38
-
08:12
-
07:59
-
05:17
-
05:06
-
04:39
-
02:57
-
02:52