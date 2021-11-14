«Настоящий король». Стерлинг напомнил, что победил Сэндхагена быстрее, чем Ян и Диллашоу

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг опубликовал в своём «твиттере» статистику поединков Кори Сэндхагена с топовыми бойцами легчайшего веса промоушена. Один из инстаграм-аккаунтов, посвящённых ММА, опубликовал у себя подборку с временем, которое потребовалось Петру Яну, Ти Джею Диллашоу и Алджэмейну Стерлингу на победу над Сэндхагеном. Ян и Диллашоу одержали свои победы лишь по истечении всех отведённых пяти раундов, а Стерлинг закончил бой уже в первом раунде, успешно проведя удушающий приём.
«Настоящий король», — подписал фотографию Алджэмейн Стерлинг в своём «твиттере».
Напомним, Ян провёл последний бой на турнире UFC 267, где встречался с ещё одним американским бойцом — Кори Сэндхагеном. Пётр победил оппонента единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона UFC. Изначально на UFC 267 Ян должен был сражаться со Стерлингом, однако Алджэмейн снялся с боя, сославшись на травму.
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