Лиана Джоджуа прокомментировала поражение в поединке с Кортни Кейси

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, прокомментировала поражение в поединке с Кортни Кейси на турнире UFC Вегас 42. Бой завершился победой Кейси единогласным решением судей.



«Простите что разочаровала, не знаю, почему-то я чувствовала бой по-другому, а на деле вышло как вы видели. Я разочарована сама в себе, и в том, что не выполнила полностью установку на бой.

Спасибо всем, кто поддерживал и был рядом со мной всё время подготовки.



Была долгая и тяжёлая подготовка к бою, много различных обстоятельств, я очень скучаю по своей семье, которую не вижу из-за этого всего месяцами, и мне жаль что, пожертвовав многим, я всё равно проиграла. Но дело уже сделано», — написала Лиана Джоджуа в своём «инстаграме».