Лиана Джоджуа прокомментировала поражение в поединке с Кортни Кейси
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Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, прокомментировала поражение в поединке с Кортни Кейси на турнире UFC Вегас 42. Бой завершился победой Кейси единогласным решением судей.
«Простите что разочаровала, не знаю, почему-то я чувствовала бой по-другому, а на деле вышло как вы видели. Я разочарована сама в себе, и в том, что не выполнила полностью установку на бой.
Спасибо всем, кто поддерживал и был рядом со мной всё время подготовки.
Была долгая и тяжёлая подготовка к бою, много различных обстоятельств, я очень скучаю по своей семье, которую не вижу из-за этого всего месяцами, и мне жаль что, пожертвовав многим, я всё равно проиграла. Но дело уже сделано», — написала Лиана Джоджуа в своём «инстаграме».
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