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Макгрегор жёстко высказался о Холлоуэйе перед его боем с Родригесом на турнире UFC

Макгрегор жёстко высказался о Холлоуэйе перед его боем с Родригесом на турнире UFC
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33-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор жёстко высказался об Максе Холлоуэйе накануне боя американца с представителем Мексики Яиром Родригесом.

«Лучший боксер моей задницы. Простите, но парни, принимавшие наибольшее количество ударов, не лучшие боксеры. Мне нравится этот парень», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Холлоуэй и Родригес выступят в главном бою турнира UFC Вегас 42.

Отметим, что Макгрегор и Холлоуэй проводили бой в августе 2013 года. Тогда единогласным решением судей победу одержал Конор. В своём последнем бою ирландец потерпел поражение техническим нокаутом от Дастина Порье, а Холлоуэй судейским решением победил Кэлвина Каттара на турнире Fight Night в январе этого года.

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