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Ислам Махачев: каким бы не был этот путь, я пойду до конца

Ислам Махачев: каким бы не был этот путь, я пойду до конца
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, опубликовал новый пост в своей социальной сети.

«Я уже говорил, что каким бы не был этот путь, я пойду до конца», — написал Махачев в своём «инстаграме».

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к американцу Джастину Гэтжи подчеркнул, что Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили несколько сообщений друг другу.

Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

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