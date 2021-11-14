Результаты турнира ММА Серия-44: Moscow Calling

Вчера, в субботу, 13 ноября, в Москве (Россия) состоялся очередной турнир ММА Серии. Турнир получил название Moscow Calling. Он включил в себя 12 боёв.

1. Игорь Мачульский (Россия) победил Дмитрия Андреева (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде (0:54);

2. Дмитрий Теплинский (Россия) победил Игоря Лисовского (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде (1:08);

3. Акбаржон Исломбоев (Узбекистан) победил Бекмурата Оморова (Кыргызстан) ТКО в 1 раунде (2:47);

4. Вартан Геворгян (Туркменистан) победил Ёрбека Турдиева (Узбекистан) ТКО во 2 раунде (2:47);

5. Шакир Уулу Айбек (Кыргызстан) победил Дониёрбека Жураева (Узбекистан) болевым приёмом в 1 раунде (3:05);

6) Алымбек уулу Акжол (Кыргызстан) победил Артема Демина (Россия) раздельным решением судей;

7. Вячеслав Гераскин (Россия) победил Анвара Магомаева (Россия) болевым приемом в 1 раунде (2:27);

8. Булач Магомедов (Россия) победил Муроджона Анорбоева (Узбекистан) удушающим приемом в 1 раунде (0:30);

9. Александр Алексеев (Россия) победил Бахтиера Юлдашева (Узбекистан) единогласным решением судей;

10. Василий Руденко (Россия) победил Комилжона Икромова (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (1:22);

11. Осмонбег Куканиев (Таджикистан) победил Исламбека Аширалиева (Кыргызстан) удушающим приемом в 1 раунде (1:27);

12. Вандерлей Джуниор (Бразилия) победил Александра Дурыманова (Россия) ТКО (отказ угла) во 2 раунде (1:07).