Холлоуэй и Родригес госпитализированы после главного боя на турнире UFC

Американец Макс Холлоуэй и представитель Мексики Яир Родригес направились в больницу после главного боя на турнире UFC Вегас 42.
Отметим, Холлоуэй сел в машину скорой помощи к Родригесу и сделал с ним совместное фото перед тем, как также отправиться в больницу.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Рида Харриса.
Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.
Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений.
Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.
Ранее в рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.
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