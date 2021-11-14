Холлоуэй и Родригес госпитализированы после главного боя на турнире UFC

Американец Макс Холлоуэй и представитель Мексики Яир Родригес направились в больницу после главного боя на турнире UFC Вегас 42.

Отметим, Холлоуэй сел в машину скорой помощи к Родригесу и сделал с ним совместное фото перед тем, как также отправиться в больницу.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Рида Харриса.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.

Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений.

Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.

Ранее в рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.