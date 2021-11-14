Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холлоуэй и Родригес госпитализированы после главного боя на турнире UFC

Холлоуэй и Родригес госпитализированы после главного боя на турнире UFC
Комментарии

Американец Макс Холлоуэй и представитель Мексики Яир Родригес направились в больницу после главного боя на турнире UFC Вегас 42.

Отметим, Холлоуэй сел в машину скорой помощи к Родригесу и сделал с ним совместное фото перед тем, как также отправиться в больницу.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Рида Харриса.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.

Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений.

Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.

Ранее в рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.

Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021