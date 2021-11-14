«Этот парень — чёртов зверь». Холлоуэй — после боя с Родригесом
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Американский боец Макс Холлоуэй прокомментировал победу над мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в Лас-Вегасе на стадионе UFC APEX
«Если ты хочешь быть лучшим, ты должен побеждать лучших. Бокс Родригеса довольно хорош. Он двигается, как боксёр, а потом поворачивает локти… Этот парень — чёртов зверь», — приводит слова Холлоуэя ESPN.
Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.
Сразу после поединка оба бойца были доставлены в больницу.
Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.
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