«Этот парень — чёртов зверь». Холлоуэй — после боя с Родригесом

Американский боец Макс Холлоуэй прокомментировал победу над мексиканцем Яиром Родригесом на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в Лас-Вегасе на стадионе UFC APEX

«Если ты хочешь быть лучшим, ты должен побеждать лучших. Бокс Родригеса довольно хорош. Он двигается, как боксёр, а потом поворачивает локти… Этот парень — чёртов зверь», — приводит слова Холлоуэя ESPN.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.

Сразу после поединка оба бойца были доставлены в больницу.

Американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.