Дана Уайт не смог ответить на вопрос о будущем Забита Магомедшарипова

Глава промоушена UFC Дана Уайт не смог ответить на вопрос о возможном возвращении в промушен российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова.

«Есть ли информация о возвращении Забита Магомедшарипова? Я не знаю. Не знаю, что происходит с этой ситуацией», — передаёт слова Уайта корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.