Алджэмейн Стерлинг: не могу дождаться, чтобы доказать, что они неправы!

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг разместил свежий пост в своём «инстаграме», где, судя по его предыдущим сообщениям, заявил о намерении доказать, что именно он является настоящим чемпионом UFC.

«Не могу дождаться, чтобы доказать, что они неправы!» — написал Стерлинг.

Фото можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Напомним, титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе завоевал россиянин Пётр Ян, одолевший американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267.

Ранее Стерлинг опубликовывал статистику поединков Кори Сэндхагена с топовыми бойцами легчайшего веса промоушена. Там приводилось время, которое потребовалось Петру Яну, Ти Джею Диллашоу и Алджэмейну Стерлингу на победу над Сэндхагеном. Ян и Диллашоу одержали свои победы лишь по истечении всех отведённых пяти раундов, а Стерлинг закончил бой уже в первом раунде, успешно проведя удушающий приём. На это Стерлинг и обратил внимание.