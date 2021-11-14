Опубликовано фото опухшей и посиневшей ноги Родригеса после боя с Холлоуэем

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Вегас 42. Главным событием спортивного мероприятия стало противостояние, в котором встретились американец Макс Холлоуэй и боец из Мексики Яир Родригес. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением. Вскоре после его окончания появилось фото, где демонстрируется опухшая нога Родригеса. Снимок был размещён на странице Израиля Мартинеса в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Израиля Мартинеса в «Твиттере».

Холлоуэй одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. На его счету также 6 поражений. Родригес потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.