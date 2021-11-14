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Тим Цзю провёл открытую тренировку перед боем с Такеши Иноуэ. Фото

Тим Цзю провёл открытую тренировку перед боем с Такеши Иноуэ. Фото
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Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю провёл открытую тренировку в преддверии поединка с японским боксёром Такеши Иноуэ. Соответствующие фотографии Тим разместил на своей странице в «Инстаграме».

«Открытая тренировка. Спасибо всем за поддержку», — подписал фото Цзю.

Фотографии можно посмотреть на странице Тима Цзю в «Инстаграме».

Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермеллом Чарло судьи определили ничью.

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