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Александр Емельяненко резко ответил актёру Виталию Гогунскому

Александр Емельяненко резко ответил актёру Виталию Гогунскому
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал, как отжимается на кистях рук.

Александр Емельяненко отжался на кистях рук.

Видео прокомментировал популярный актёр Виталий Гогунский.

«Захотелось упасть – отжаться», — написал Гогунский.

Ответ Александра был довольно резок:

«А что мешает? Или нужен волшебный пендаль? Тогда упал и отжался!»

Напомним, в последний раз Александр бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.

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