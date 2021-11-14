Александр Емельяненко резко ответил актёру Виталию Гогунскому
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал, как отжимается на кистях рук.
Александр Емельяненко отжался на кистях рук.
Видео прокомментировал популярный актёр Виталий Гогунский.
«Захотелось упасть – отжаться», — написал Гогунский.
Ответ Александра был довольно резок:
«А что мешает? Или нужен волшебный пендаль? Тогда упал и отжался!»
Напомним, в последний раз Александр бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting.
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