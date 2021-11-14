Авсарагова обратилась к Джоджуа после её поражения в бою с американкой Кейси

Боец Bellator Диана Авсарагова отреагировала на поражение представительницы Грузии Лианы Джоджуа, которое она потерпела в поединке с представительницей США Кортни Кейси. Их бой состоялся на турнире UFC Вегас 42. После поединка Лиана разместила пост в своём «инстаграме», где высказалась о проигрыше.



В комментариях к сообщению грузинской спортсменки отметилась Авсарагова.



«Не опускаем руки! Исправим ошибки и вперёд. Ты сможешь всё, я же знаю тебя, на что ты способна!» — написала Диана.

Напомним, поединок между Джоджуа и Кейси продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представительнице США.

Джоджуа потерпела пятое поражение в карьере в смешанных единоборствах. Отметим, что оно стало для грузинской спортсменки вторым подряд.