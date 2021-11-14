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Авсарагова обратилась к Джоджуа после её поражения в бою с американкой Кейси

Авсарагова обратилась к Джоджуа после её поражения в бою с американкой Кейси
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Боец Bellator Диана Авсарагова отреагировала на поражение представительницы Грузии Лианы Джоджуа, которое она потерпела в поединке с представительницей США Кортни Кейси. Их бой состоялся на турнире UFC Вегас 42. После поединка Лиана разместила пост в своём «инстаграме», где высказалась о проигрыше.

В комментариях к сообщению грузинской спортсменки отметилась Авсарагова.

«Не опускаем руки! Исправим ошибки и вперёд. Ты сможешь всё, я же знаю тебя, на что ты способна!» — написала Диана.

Напомним, поединок между Джоджуа и Кейси продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представительнице США.

Джоджуа потерпела пятое поражение в карьере в смешанных единоборствах. Отметим, что оно стало для грузинской спортсменки вторым подряд.

Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца
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