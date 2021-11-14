«Любимая моя!» Александр Емельяненко показал фото с возлюбленной

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» фотографиями с возлюбленной — Полиной.
«Любимая моя», — подписал фото Емельяненко.
Фотографии можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. 10 декабря Александр должен провести бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting. Кроме того, ранее сообщалось, что в скором времени российский боец должен провести ещё два противостояния: Александр может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом ММА Владимиром Минеевым.
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