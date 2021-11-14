Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Великобритании чемпион мира проиграл сенсационным нокаутом аутсайдеру. Видео

В Великобритании чемпион мира проиграл сенсационным нокаутом аутсайдеру. Видео
Комментарии

Знаменитый британский боксёр Кид Гэлэхэд потерпел сенсационное поражение нокаутом в бою с испанцем Кико Мартинесом. Поединок состоялся в Шеффилде (Великобритания). Гэлэхэд проводил защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе.

С самого начала противостояния британец захватил инициативу и уверенно вёл бой. Однако в пятой трёхминутке незадолго до гонга пропустил тяжёлый удар, который отправил его в нокдаун. Восстановиться после понесённого урона Гэлэхэд так и не успел и уже в шестом раунде, сразу после первого удара, был отправлен соперником в нокаут.

Видеозапись можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN.

Гэлэхэд потерпел второе поражение в карьере при 28 победах. На счету Мартинеса 43 победы при 10 поражениях и двух ничьих.

Новость по теме
Костя Цзю заявил, что флаг Советского Союза для него важнее флага России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021