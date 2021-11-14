В Великобритании чемпион мира проиграл сенсационным нокаутом аутсайдеру. Видео

Знаменитый британский боксёр Кид Гэлэхэд потерпел сенсационное поражение нокаутом в бою с испанцем Кико Мартинесом. Поединок состоялся в Шеффилде (Великобритания). Гэлэхэд проводил защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе.
С самого начала противостояния британец захватил инициативу и уверенно вёл бой. Однако в пятой трёхминутке незадолго до гонга пропустил тяжёлый удар, который отправил его в нокдаун. Восстановиться после понесённого урона Гэлэхэд так и не успел и уже в шестом раунде, сразу после первого удара, был отправлен соперником в нокаут.
Видеозапись можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN.
Гэлэхэд потерпел второе поражение в карьере при 28 победах. На счету Мартинеса 43 победы при 10 поражениях и двух ничьих.
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