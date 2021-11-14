Усман Нурмагомедов проходит по делу о наезде на полицейского как свидетель
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Следствие рассматривает российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash Gor.
Мера пресечения в отношении него применяться не будет. По версии следствия, пострадавшего в аэропорту Махачкалы сбил друг Усмана — Камал Идрисов. Вчера, напомним, суд отправил его под домашний арест.
Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.
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