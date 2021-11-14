Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов проходит по делу о наезде на полицейского как свидетель

Усман Нурмагомедов проходит по делу о наезде на полицейского как свидетель
Комментарии

Следствие рассматривает российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash Gor.

Мера пресечения в отношении него применяться не будет. По версии следствия, пострадавшего в аэропорту Махачкалы сбил друг Усмана — Камал Идрисов. Вчера, напомним, суд отправил его под домашний арест.

Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По имеющейся информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.

Новость по теме
Находившегося в одном авто с Усманом Нурмагомедовым Идрисова отправили под домашний арест
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021