Андрей Орловский принял участие в рестлинг-шоу, обменявшись ударами с Джейком Хагером

Известный боец ММА Андрей Орловский принял участие в рестлинг-шоу, обменявшись ударами со знаменитым Джейком Хагером. Отметим, что для белорусско-американского спортсмена это уже не первый опыт участия в подобных поединках.

Права на видео принадлежат Turner Broadcasting System, Inc. Посмотреть ролик можно в официальном «твиттере» All Elite Wrestling.

Напомним, в октябре Орловский победил Карлоса Фелипе. Ветеран из Беларуси одержал уже 21-ю победу в карьере в UFC. По количеству побед в UFC он вышел на чистое четвёртое место и превзошёл множество звёзд. Ранее он делил четвёртое место с такими легендарными бойцами, как экс-чемпион в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер, экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. У всех указанных бойцов по 20 побед в UFC.