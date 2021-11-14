«Какие лекарства ты принимаешь после боя с Порье?» Мухаммад ответил на критику Макгрегора

Известный боец ММА Белал Мухаммад отреагировал на критику бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ирландец разместил в «Твиттере» видео, где смеётся над работой Мухаммада и Энтони Смита в качестве экспертов телеканала ESPN. Позже Конор удалил своё сообщение.



«Какие лекарства ты принимаешь после того, как Порье проверил твой удар ногой?» — написал Мухаммад в своём «твиттере».



Макгрегор получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением.