Макс Холлоуэй первым в UFC нанёс 3000 ударов, при этом у него всего три тейкдауна

Известный боец UFC Макс Холлоуэй установил сразу несколько интересных статистических достижений во время поединка с Яиром Родригесом. Напомним, в главном бое турнира UFC Vegas 42 Холлоуэй одолел Родригеса единогласным решением судей.
Как сообщает ESPN, Холлоуэй стал первым бойцом, который нанёс 3000 ударов. За 25 поединков в UFC Холлоуэй ни разу не был нокаутирован и никогда не был даже в нокдауне. При этом за всю карьеру в промоушене у Холлоуэя набралось только три тейкдауна.
Холлоуэй и Родригес стали самыми высокооплачиваемыми бойцами UFC Vegas 42. Холлоуэй всего получил $ 491 тыс. за бой (из них $ 210 тыс. за само участие в бою и столько же за победу в нём). Его соперник Родригес всего получил $ 161 тыс. Ровно сотню тысяч боец получил за само участие, а сумму в два раза меньше ему выплатили за звание «Лучшего боя турнира».
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