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Источник: UFC ведёт разработку поединка Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс

Источник: UFC ведёт разработку поединка Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс
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Следующим соперником известного бойца Хамзата Чимаева может стать Гилберт Бёрнс, сообщает Frontkick. По имеющейся информации, UFC планирует утвердить данный бой на январь. Окончательное решение пока не принято, но стороны близки к соглашению.

Хамзат провёл последний поединок на турнире на UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Бёрнс свой последний поединок провёл в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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