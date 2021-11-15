Джефф Хорн: надеюсь, Иноуэ хорошо тренировал тело. У Цзю очень тяжёлые удары по корпусу

Известный боксёр Джефф Хорн сравнил Тимофея Цзю и Теренса Кроуфорда, отметив, что у Цзю более тяжёлые удары. Напомним, что Хорн встречался в ринге как с Цзю, так и с Кроуфордом, проиграв обоим.
«Это два совершенно разных бойца, хотя я использовал против них одинаковый стиль. Я думал, что смогу перемолоть Кроуфорда, но этого не получилось — я был нокаутирован. То же самое случилось в моём поединке с Цзю.
У Тимофея явно были более тяжёлые и резкие удары, чем у Кроуфорда. Насчёт последнего не уверен, но точно более тяжёлые. В этом преимущество Цзю. Его удары по корпусу были очень хороши, быстро потратив мою выносливость. Надеюсь, Такеши Иноуэ хорошо тренировал своё тело, иначе ему придётся непросто», — цитирует Хорна BoxingScene.
Напомним, поединок Тима Цзю и Такеши Иноуэ состоится 17 ноября, начало боя — в 12:00 мск.
- 15 ноября 2021
-
10:53
-
09:48
-
00:23
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
22:32
-
20:58
-
19:57
-
18:32
-
18:03
-
17:35
-
15:49
-
14:30
-
14:22
-
13:37
-
13:30
-
12:40
-
12:23
-
11:31
-
11:06
-
10:33
-
10:27
-
09:31
-
09:20
-
05:31
-
04:48
-
04:11
-
03:52
-
03:23
-
02:45
-
02:32
-
02:18
-
01:49
-
01:22
-
00:50
-
00:32