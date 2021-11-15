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Мовсар Евлоев: я бы подрался с Холлоуэем и Родригесом в один вечер

Мовсар Евлоев: я бы подрался с Холлоуэем и Родригесом в один вечер
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Российско-казахстанский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев выразил готовность подраться с Максом Холлоуэеем и Яиром Родригесом в один вечер. Напомним, Холлоуэй и Родригес встретились на недавнем UFC Vegas 42, победу единогласным решение судей одержал Холлоуэй.

«Главное событие вечера показало, сколько слабых сторон у обоих бойцов. Я бы подрался с Холлоуэем и Родригесом в один вечер», — написал Евлоев в своём «твиттере».

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Российский боец уверенно разобрался с канадцем. Евлоева освистывали во время боя и после Российский боец уверенно разобрался с канадцем. Евлоева освистывали во время боя и после
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