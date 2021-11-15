Дана Уайт раскритиковал работу рефери Херба Дина в поединкe Де Лима — Ротвелл

Глава промоушена UFC Дана Уайт раскритиковал работу знаменитого рефери Херба Дина на турнире UFC Vegas 42. Функционер оставался недоволен работой Дина в поединке Маркоса Рожерио Де Лимы и Бена Ротвелла.
Напомним, после того, как Ротвелл оказался в стоячем нокдауне, бразилец начал жёстко его добивать. Херб Дин обхватил Де Лиму за талию, но не оттолкнул его от Ротвелла. Бразилец бросился финишировать соперника, но уверенность была потеряна — он оглянулся на Дина, после чего тот окончательно остановил поединок.
«Херб должен прекратить прикасаться к парням, если бой не закончился. Он подбегает, хватает талию и задумывается — ой, может быть… Хорошие новости заключаются в том, что бой всё-таки закончили вовремя. Ротвелл не спорил», — цитирует Уайта MMA Fighting.
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