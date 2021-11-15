«Мой отпуск». Хабиб Нурмагомедов показал фото из Мекки
Поделиться
Прославленный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов показал своё фото из Мекки — центра паломничества мусульман со всего мира.
«Мой отпуск прошёл в Мекке», — подписал Хабиб фото.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
15:29
-
15:00
-
13:59
-
12:56
-
12:27
-
10:53
-
09:48
-
00:23
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
22:32
-
20:58
-
19:57
-
18:32
-
18:03
-
17:35
-
15:49
-
14:30
-
14:22
-
13:37
-
13:30
-
12:40
-
12:23
-
11:31
-
11:06
-
10:33
-
10:27
-
09:31
-
09:20
-
05:31
-
04:48
-
04:11
-
03:52
-
03:23
-
02:45
-
02:32
Партнерский контент