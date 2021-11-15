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Девушка-боец по прозвищу КГБ: хочу подраться с Валентиной Шевченко, она близка к идеалу

Девушка-боец по прозвищу КГБ: хочу подраться с Валентиной Шевченко, она близка к идеалу
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Девушка-боец UFC Андреа Ли по прозвищу КГБ выразила желание встретиться в октагоне с действующей чемпионкой организации в наилегчайшем весе — Валентиной Шевченко. Напомним, в мае 2021 года Ли победила Антонину Шевченко.

«Конечно, я хотела бы видеть в качестве следующего соперника кого-то из топ-5. Я хотела бы драться на глазах большого количества людей. Валентина Шевченко наверняка ищет какое-то свежее лицо в качестве соперницы. UFC тоже ищет какую-то новую фигуру, я это знаю. Посмотрим, как будет. Я не хочу через кого-то перепрыгивать, хочу заслужить право драться с Валентиной. Шевченко в целом близка к идеалу. У неё не так много слабостей, но я хочу найти их и показать фанатам», — цитирует Ли MMAJunkie.

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