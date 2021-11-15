Стерлинг — о Петре Яне: его можно задушить до потери сознания. Я собираюсь это сделать

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу возможного боя с Петром Яном.
«Февраль или март. Сто процентов это будет бой с Яном. И битва между ним и Сэндхагеном вселяет в меня уверенность, потому что он человек. Я знаю, что он может истекать кровью, и я знаю, что его можно задушить до потери сознания. И это то, что я собираюсь сделать», — сказал Стерлинг на YouTube-канале Майкла Биспинга.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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