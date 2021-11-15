Американский Халк Тони Джонсон проведёт защиту титула чемпиона ACA в Минске

19 ноября на арене Falcon Club Minsk в Минске пройдёт турнир ACA 132, на котором топовые бойцы лиги из 13 стран проверят свои силы в 11 поединках.



Невероятным по зрелищности обещает стать главное событие вечера: легендарный американец Тони Халк Джонсон будет защищать пояс чемпиона ACA в «королевском» тяжёлом весе.



Претендент на титул чемпиона — 31-летний российский боец Мухумат Вахаев — идёт на серии из восьми побед. Пять последних поединков он завершил досрочно.



Полный кард турнира ACA 132:



Тони Джонсон (США) — Мухумат Вахаев (Россия)

Денис Смолдарев (Эстония) — Михал Мартинек (Чехия)

Беслан Исаев (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)

Никола Дипчиков (Болгария) — Крис Ханикатт (США)

Леван Макашвили (США) — Хердесон Батиста (Бразилия)

Андрей Калечиц (Беларусь) — Герман Барсегян (Армения)

Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Жосиель Сильва (Бразилия)

Дэниель Джеймс (США) — Рафаэль Пессоа (Бразилия)

Хасейн Шайхаев (Россия) — Махарбек Каргинов (Россия)

Адлан Батаев (Россия) — Лукаш Копера (Польша)

Раул Тутараули (Грузия) — Витезслав Райнох (Чехия)

Важа Циптаури (Грузия) — Дмитрий Романов (Беларусь).