Дацик провёл тренировочный бой со звездой кулачных боёв Павлом Шульским

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл поединок против звезды кулачных боёв Павла Шульского. Видео трейлера выпуска со спаррингом было опубликовано в «инстаграме» TRUE GYM MMA.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» TRUE GYM MMA.

Последний бой Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.



Шульский последний поединок провёл на турнире Top Dog 10, где единогласным решением судей одержал победу над Игорем Вильчицким. 26 ноября Шульский дебютирует в профессиональном боксе в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».