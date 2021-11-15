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Дацик провёл тренировочный бой со звездой кулачных боёв Павлом Шульским

Дацик провёл тренировочный бой со звездой кулачных боёв Павлом Шульским
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл поединок против звезды кулачных боёв Павла Шульского. Видео трейлера выпуска со спаррингом было опубликовано в «инстаграме» TRUE GYM MMA.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» TRUE GYM MMA.

Последний бой Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.

Шульский последний поединок провёл на турнире Top Dog 10, где единогласным решением судей одержал победу над Игорем Вильчицким. 26 ноября Шульский дебютирует в профессиональном боксе в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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