Тим Цзю хочет завоевать титулы в нескольких весовых категориях

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю в преддверии поединка с японским боксёром Такеши Иноуэ заявил, что намерен завоевать титулы чемпиона мира в разных весовых категориях.
«Иноуэ похож по своему стилю на Брайана Кастаньо. Это будет хороший тест, потому что меня ждёт соперник мирового уровня. Я уважаю всё, что он сделал, но я пришёл в этот спорт не только для того, чтобы завоевать один титул чемпиона мира, но и титулы чемпиона мира в нескольких дивизионах», — сказал Тим Цзю на пресс-конференции перед боем.
Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.
Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.
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