Стерлинг: каждый день получаю более ста комментариев со смайликами в виде головы клоуна

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг признался, что каждый день получает более ста комментариев в социальных сетях с эмодзи в виде головы клоуна.
«Каждый день я просыпаюсь, проверяю «Инстаграм» и там появляется более сотни новых комментариев. И всё это — смайлики в виде головы клоуна. Я серьёзно. Считаю, что это нормально. Люди всегда будут думать так, как захотят. Я воспринимаю этот стакан наполовину полным. У меня есть возможность доказать, что они ошибаются, а я прав, как и те люди, что меня поддерживают», — сказал Стерлинг на YouTube-канале Майкла Биспинга.
Напомним, титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе завоевал россиянин Пётр Ян, одолевший американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267.
Ранее Стерлинг опубликовывал статистику поединков Кори Сэндхагена с топовыми бойцами легчайшего веса промоушена. Там приводилось время, которое потребовалось Петру Яну, Ти Джею Диллашоу и Алджэмейну Стерлингу на победу над Сэндхагеном. Ян и Диллашоу одержали свои победы лишь по истечении всех отведённых пяти раундов, а Стерлинг закончил бой уже в первом раунде, успешно проведя удушающий приём. На это Стерлинг и обратил внимание.
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